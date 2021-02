Candidatos poderão fazer contas em rascunho no 2º dia do Enem Digital

SS Suzana Santos*

(crédito: Ana Paula Lisboa/Canva)

No próximo domingo (7/2), ocorre o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no formato digital, no qual serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. Nesta reta final de preparação para o exame, professores indicam que os participantes priorizem revisar os conteúdos estudados ao longo de 2020.

De acordo com o professor de biologia do curso preparatório Descomplica Rubens Oda, em termos de conteúdos, o Enem Digital não deve ser muito diferente da versão do teste em papel. Ela acredita que os inscritos devem esperar algo muito próximo do que vem sendo aplicado em provas anteriores.

Rubens Oda, professor de biologia do Descomplica (foto: Arquivo pessoal)

Nos últimos dois anos, os temas abordados no segundo do Enem abrangem o currículo básico do ensino médio, trazendo tópicos como eletrodinâmica e circuitos elétricos na prova de física; e a temática ambiental e a utilização do petróleo nas provas de biologia e química.

Paulo Luiz Ramos, professor de matemática do Colégio Sigma em Brasília, também acredita que os candidatos não precisam temer temas muito diferentes na versão digital do exame. Por isso, a dica para esses últimos períodos antes do teste no domingo é revisar conteúdos.

Paulo Luiz Ramos, professor de matemática do Colégio Sigma (foto: Arquivo pessoal)

“O que o aluno tem que fazer é pegar provas anteriores e resolver, identificar as principais dificuldades, principalmente na parte de contas, e tentar ajustar isso”, orienta.

Paulo lembra ainda que o Enem é também uma prova de resistência e que, já pensando no cenário atual, os estudantes podem simular a prova em casa, usando máscara e computador. Assim, estarão mais afiados para fazer o teste da maneira como será aplicado.

Procurar resumos e assistir a videoaulas sobre os conteúdos vistos em 2020 pode ajudar. Essas podem ser maneiras mais objetivas de rever esses conteúdos, como observa o professor Rubens.





Candidatos poderão fazer contas à mão

O Enem será digital, mas os cálculos podem ser feitos do modo tradicional. Os estudantes não precisam se preocupar, pois contarão com uma folha de rascunho. Assim, não podem se esquecer de levar a caneta esferográfica transparente e de tinta preta.

Simulados e revisões são rotina de estudante que fará o Enem deste domingo

O estudante do Centro Educacional 1 do Guará Átila Rodrigues, 18 anos, espera encarar uma prova mais complexa no domingo. Ele acredita que os detalhes farão a diferença para um bom desempenho em matemática e ciências da natureza.

Átila Rodrigues, estudante do Centro Educacional 1 do Guará, aposta em revisar muito para o segundo dia do Enem Digital (foto: Arquivo pessoal)

“Apesar de ser uma prova que durará menos tempo, vai exigir mais do participante em comparação a primeira”, acredita. O primeiro dia de testes tem uma hora a mais por causa da redação.

Nos últimos dias, Átila conta que faz simulados diariamente divididos por áreas de conhecimento. A aposta dele está em revisar o máximo de conteúdo que puder. Ele sabe a importância de não exigir demais do corpo e da mente e, um dia antes da prova, pretende fazer uma revisão leve e aproveitar o resto do tempo para descansar.

Fazer a prova num computador não é problema para ele. Átila se sentiu confortável no último domingo, mais do que se fizesse o teste em papel. "Fiquei com menos sono e muito pouco cansado", conta.

"Além da economia de papel, eu acho que a versão digital é uma prova menos cansativa e desgastante. Para o pessoal da minha idade, creio que seja a melhor maneira de fazer a prova, já que estamos acostumados a utilizar o computador", comenta.

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Ana Paula Lisboa