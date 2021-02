Pedidos de reaplicação do Enem Digital podem ser feitos até sábado (6/2)

E EuEstudante

(crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil)

Inscritos que não conseguirem participar do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 na modalidade digital no próximo domingo (7/2), por causa do diagnóstico do novo coronavírus ou de outra doença infectocontagiosa prevista no edital, terão até às 12h de sábado (6/2) para pedir o recurso de reaplicação das provas. A reaplicação está prevista para 23 e 24 de fevereiro. A solicitação pode ser feita por meio deste link.

Os participantes do Enem que apresentarem sintomas ou forem diagnosticados na véspera e depois do horário estabelecido para pedir reaplicação ou no dia do exame não devem comparecer no local de prova. Esses também poderão solicitar a reaplicação, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O sistema para recebimento dos documentos que comprovem a veracidade da ausência ficará aberto após o fim da aplicação das provas, entre segunda-feira (8/2) e sexta-feira (12/2). Independentemente da modalidade escolhida, impressa ou digital, os requerentes farão a reaplicação em provas impressas.

Os documentos necessárias para análise da solicitação de reaplicação em casos de covid-19 e outras doenças estão listados no edital da prova e disponíveis neste link. Para saber se o pedido foi aprovado ou reprovado, os inscritos devem consultar na página do participante.