Inep divulga os cadernos de prova do 2º dia do Enem Digital

(crédito: Inep/Divulgação)

Os participantes da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 podem acessar os cadernos de questões do segundo dia de provas. Os materiais estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para download e consulta dos inscritos.

Neste segundo dia de Enem Digital, os participantes fizeram provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O inscrito que deixou a sala nos 30 minutos finais de aplicação pôde destacar e levar a parte da folha de rascunho reservada para registro das respostas. O encerramento da aplicação foi às 18h30 (horário de Brasília).



O Inep divulgará os gabaritos do exame na próxima quarta-feira (10/2).



Conheça o Enem



O exame é feito anualmente pelo Inep, desde 1998. Além de avaliar o desempenho escolar ao final da educação básica, também é a porta de entrada para o ensino superior no país. A estrutura do exame conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.

O Enem Digital foi aplicado nos últimos domingos, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O modelo é considerado o projeto-piloto, pois o propósito do Inep é que a prova seja feita totalmente on-line até 2026.