Enem: tudo o que você precisa saber para a reaplicação do exame

IO Isabela Oliveira*

Nos próximos dias 23 e 24 de fevereiro ocorrerá a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 para candidatos com problemas logísticos ou acometidos por doenças infectocontagiosas nas duas versões do exame: impressa e digital. Para a reaplicação, professores aconselham que alunos respeitem seus limites e façam autogestão do tempo durante a prova.



A reaplicação será impressa, mesmo para os candidatos do Enem digital, e ocorre nos dias que estavam previamente destinados à aplicação para pessoas privadas de liberdade: o Enem PPL.



Além dos inscritos que tiveram que solicitar reaplicação, cerca de 160 mil estudantes do estado do Amazonas também farão o exame na próxima semana. Em 14 de janeiro, o governo do estado publicou um decreto que suspendeu a aplicação das provas do Enem devido ao aumento de casos de covid-19.



Reaplicação por problemas logísticos

Os estudantes do Enem digital ou impresso que passaram por problemas logísticos puderam pedir a reaplicação. Dentro do edital estão previstas situações de desastres naturais, falta de energia elétrica, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao inscrito que solicitou uso de leitor de tela e erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador, que tenha, comprovadamente, causado prejuízo ao participante.



Muitos estudantes tiveram que ir embora do local de prova do Enem, pois as salas estavam com ocupação máxima. Gisela Maria, 23 anos, foi uma dessas candidatas. Devido à superlotação, o aplicador orientou que a jovem pedisse a reaplicação do exame impresso, mas ainda não conseguiu ver o resultado.



“Estou bem ansiosa, pois me preparei durante o ano e tudo o que aconteceu no dia da prova me fez refletir sobre como somos um país despreparado no quesito educação”, desabafa. “Não só eu, mas muitos outros estudantes foram prejudicados, tanto que a taxa de abstenção do Enem foi enorme. Não senti confiança e ainda não sinto, mas que seja o que for pra ser.”

Apesar de ter que usar máscara por várias horas, Gisele se sente preparada. Ela utiliza cronograma de estudos e intercalava trabalho em uma organização não-governamental e a preparação para o Enem.



“Eu me preparei da maneira que pude, variando entre o trabalho em uma ONG de gatos e estudar. Foi bem difícil mas me sinto preparada”, pondera a estudante que pretende cursar enfermagem em alguma instituição pública.

Motivo do pedido de reaplicação: covid-19

Os candidatos que foram diagnosticados com doenças infectocontagiosas, na véspera (após as 12h dos sábados que antecederam as provas) ou nos dias de aplicação, puderam solicitar a reaplicação. As doenças previstas em edital são: coqueluche, difteria, doença invasiva por haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.

O catarinense Mateus Queiroz, 22 anos, pediu a reaplicação dos dois dias de exame impresso, pois foi diagnosticado com covid-19. Mateus ainda não fez o Enem, mas as expectativas do estudante estão altas para conseguir uma boa nota e tentar uma das bolsas do Programa Universidade Para Todos (ProUni).



Ele estuda com um cursinho preparatório on-line, de segunda a sábado, e investe quatro horas diárias nos estudos. Além disso, também usa uma estratégia para a redação do exame.



“Eu decoro textos coringas sobre problemas sociais, políticos e ambientais. Assim, eu consigo montar uma redação muito mais rápido”, compartilha.



Mateus deixou o problema de saúde para trás, se curou da covid, mas agora tem mais um desafio pela frente: o transporte até o local de prova. “Minha cidade (Balneário Piçarras) é pequena, então tenho que ir de Uber ou de carona, pois meu local de prova fica a 40 km de distância”, conta o candidato que deseja cursar gastronomia ou nutrição.



Peguei covid ou tive problema logístico de novo, e agora?

Segundo a assessoria de imprensa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), “não haverá uma reaplicação da reaplicação”. Portanto, candidatos que foram acometidos por doenças infectocontagiosas descritas em edital ou tiverem problemas logísticos terão que aguardar pelo próximo Enem, em novembro deste ano.



Para Vinicius Freaza, sócio-diretor do Evolucional (empresa que usa a tecnolgoia para produzir simulados), os estudantes devem priorizar a saúde e não se desmotivar. “A gente vem de um ano atípico, e em novembro, teremos outro Enem. São meses que se perdem, mas procure os professores, a sua escola e trace um plano para essa prova que vai fazer novamente em novembro”, aconselha o educador.

Milena Lima, coordenadora editorial do ensino médio do Sistema Positivo de Ensino, também orienta que os estudantes respeitem seus limites e saibam que caso sejam cometidos por outros problemas que impossibilitem a participação na prova, isso não será o fim do mundo.



“Os alunos precisam respeitar os limites e saber que o Enem é importante, mas não é tudo nessa vida. O aluno pode estabelecer outros caminhos e ter outras oportunidades futuras”, afirma.

Reta final

Confira dicas de revisão para esta reta final do Enem, preparadas pela mestre em educação Milena Lima:

1 - Descanse: a prova será feita em dois dias consecutivos, com isso o candidato precisa se preparar melhor em termos de descanso e reorganizar a revisão entre um dia o outro. "Não é hora de revisar nada e ficar preocupado. Vá descansar”, aconselha a educadora. “O descanso consolida a aprendizagem.”

2 - Revisão: nesta última semana revise sempre intercalando temas de acordo com o dificuldade: um conteúdo mais fácil com um mais difícil. Além disso, foque nos temas que mais caem no Enem e dê uma conferida nos cadernos das últimas aplicações.

3 - Leitura: leia temas do cotidiano, acompanhe notícias e desenvolva sua habilidade de leitura para fazer melhor provas que exigem interpretação.

4 - Organização: chegue com antecedência no local de prova, leve água, lanche e máscaras para trocar durante o exame.

5 - Lazer: escolha um método que te acalme como ver uma série, filme, escutar uma música e aproveite para aumentar seu repertório cultural.

Maior rival do candidato: o tempo

O professor Vinicius Freaza acredita que o maior desafio que os estudantes têm durante o Enem é a gestão do tempo. Como os estudantes não podem portar relógios, o tempo é marcado a cada meia hora pelos aplicadores, por isso é importante que o aluno saiba como controlar cada minuto que tem para resolver as questões.



“O candidato tem em média três minutos por questão. Ele precisa trabalhar dentro dessa média, porém algumas questões duram mais, por isso ele precisa ter consciência de que o tempo está se esgotando e vai ter que resolver algumas questões com menos de três minutos para compensar”, explica Vinicius.



No primeiro dia, os estudantes devem gastar em média uma hora com a redação e começar por ela. Em seguida, é essencial buscar fazer as questões mais fáceis. “A teoria de resposta ao item (TRI) considera que um maior número de acertos de questões fáceis é mais coerente. Uma questão fácil é aquela que o candidato lê e entende o que tem que fazer. Se demora para fazer e entender, é uma questão difícil”, afirma.

Horários



12h: horário de abertura dos portões.

13h: horário de fechamento dos portões.

13h30: previsão para o início das provas

19h: previsão de término do primeiro dia. Em 23 de fevereiro, você terá mais tempo por causa da redação.

18h30: previsão para o término do segundo dia.

Local de prova

Além de documento de identificação e máscara preta transparente, este ano, devido à pandemia, os candidatos devem portar máscara e seguir medidas de biossegurança. Confira uma lista do que você não deve esquecer no dia do exame:

Máscara: o candidato sem máscara poderá ser impedido de fazer o Enem.

Documento de identificação válido: qualquer documento com foto, como RG, identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, Carteira de Registo Nacional Migratório ou Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho.

Caneta de tinta preta feita em material transparente: caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos não serão permitidos na prova.

Álcool higienizador: álcool em gel ou líquido em borrifadores transparentes são essenciais.

Lanche e água: ainda são permitidos, mas lembre-se de guardá-los em saquinhos transparentes para proteger os alimentos. Após comê-los, coloque a máscara imediatamente.

Cartão de confirmação: apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda ao candidato que leve o Cartão de Confirmação. O motivo é que no documento há todas as informações sobre o local e a hora do exame, além de registrar a necessidade de atendimento especializado. O cartão está disponível na Página do Participante, no site do Enem.



Confira o cronograma da reta final do Enem:

23/2: primeiro dia do Enem PPL e reaplicação;

24/2: segundo dia do Enem PPL e reaplicação;

29/3: resultado;

6 a 9/4: inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

