Inep não divulga resultado da reaplicação e Ubes reclama

Os resultados dos pedidos de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, previstos para esta segunda-feira (15/2), ainda não foram divulgados. Inicialmente, os resultados referentes ao modelo digital da prova deveriam ser publicados nesta segunda-feira (15). Para a versão impressa, a liberação deveria ter ocorrido na última sexta-feira (12/2), mas segundo relatos de estudantes, não a lesta não está disponível.



Na manhã desta segunda, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou em suas redes sociais que os resultados estavam disponíveis. Porém, algum tempo depois, as publicações foram apagadas. Procurado pelo Eu, Estudante, o Inep não respondeu até a publicação desta matéria..



Nas mídias sociais, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) se manifestou em relação à desorganização do Inep e os erros constantes que ocorreram neste Enem.

ATENÇÃO! O resultado da solicitação da reaplicação do #Enem2020 NÃO saiu. O @inep_oficial apagou o tweet que divulgava que o resultado tinha saído. Mais uma vez os estudantes são prejudicados pela ineficiência do governo Bolsonaro. Estamos cansados dos constantes erros do INEP.