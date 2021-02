Reaplicação do Enem 2020 começa nesta terça-feira (23) em todo o país

Td Talita de Souza *

A edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda não terminou. Nesta terça (23) e quarta-feira (24) é a vez de fazer o exame candidatos inscritos no Enem PPL, destinado a pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade.

Na mesma data, também será feita a reaplicação do exame para participantes que tiveram problemas logísticos ou foram diagnosticados com doenças infectocontagiosas no período de aplicação regular das versões impressa (17 e 24 de janeiro) e digital (31 de janeiro e 3 de fevereiro).



Também farão a prova participantes do Amazonas e dos municípios de Espigão D’Oeste e Rolim de Moura, de Rondônia, que tiveram o exame adiado por meio de decretos, a fim de evitar o aumento dos casos de covid-19 nos estados. O cartão de confirmação com os locais de prova já está disponível na Página do Participante.



A reaplicação será impressa, mesmo para aqueles que optaram pelo Enem digital. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não divulgou os dados de quantas instituições de ensino serão usadas no Distrito Federal (DF) para a reaplicação, assim como o número de candidatos do Enem PPL no DF.



Mais uma oportunidade para conseguir uma vaga no ensino superior

A maranhense Marina Lira de Andrade, 18 anos, espera a reaplicação desde antes do primeiro dia de provas do Enem impresso, em 17 de janeiro. Ela foi diagnosticada com covid-19 uma semana antes do exame e logo providenciou o atestado para garantir a reaplicação.

“Assim que consegui o atestado, fiz o pedido, que foi analisado e respondido no dia 16, um dia antes da primeira prova, em 17 de janeiro”, conta. A candidata afirma que não teve problemas com a solicitação. “Mas notei que muitas pessoas não conseguiram o direito a reaplicação. Inclusive, a Ubes tem recolhido depoimentos dessas pessoas”, afirma.



Marina se refere ao canal de denúncia criado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) para ouvir e coletar relatos de candidatos que se encaixam nos critérios de solicitação de reaplicação, mas tiveram o pedido negado.



Ela também ressalta a demora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em divulgar os locais de prova. “Eles demoraram muito para divulgar, somente na sexta (19). Isso é um problema principalmente para quem depende de outras pessoas para se deslocar”, pontua.



“No meu caso, o local é tranquilo, mas é diferente de onde faria se não tivesse pegado covid-19”, complementa. A um dia do Enem, Marina está com boas expectativas.“Espero que seja um Enem bem coerente, com base nos anteriores e no que eu estudei, principalmente no meu terceiro ano”, torce.



Ela concluiu o ensino médio em 2020, no colégio Literato, em São Luís (MA), e aproveitou o último ano para se preparar. Ela estudava os conteúdos previstos pela manhã e à noite, e à tarde assistia as aulas da escola. “Na sexta pela manhã eu ia a um cursinho de redação”, diz.



Mesmo assim, o fato de estudar on-line traz um receio para a candidata. “Realmente foi muito difícil ter aula virtual, porque é uma coisa diferente do presencial e o rendimento é prejudicado. Mas tudo teve de ser adaptado”, conta. Confiante, Marina fará a prova com foco em conquistar uma vaga para arquitetura e urbanismo, o curso dos sonhos dela.



A um dia da prova, candidatos relatam, nas redes sociais, falta de informação sobre local de prova

Os resultados dos pedidos de reaplicação foram divulgados na última segunda-feira (15/2), e os locais de prova foram divulgados na sexta-feira (19). Mas não são todos os participantes que receberam a informação. A um dia da reaplicação, candidatos relatam, nas redes sociais, que ainda não sabem onde farão o exame.

A falta de organização e logística do Inep também resultou em problemas durante a aplicação do Enem impresso, em 17 e 24 de janeiro. Na ocasião, participantes relatam que foram barrados e não puderam fazer o exame devido a super lotação de salas.



O que levar no dia do exame

Apesar de ser uma aplicação alternativa, as regras integrais do Enem continuam válidas. Por isso, é necessário que o candidato não chegue atrasado, não esqueça do documento de identificação e caneta preta transparente. Outro item essencial é a máscara facial, para proteção contra a covid-19.



Confira uma lista do que você não deve esquecer nos dias das provas:



Máscara: o candidato sem máscara poderá ser impedido de fazer o Enem.



Documento de identificação válido: qualquer documento com foto, como RG, identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, Carteira de Registo Nacional Migratório ou Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho.

Caneta de tinta preta feita em material transparente: caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos não serão permitidos na prova.



Álcool higienizador: álcool em gel ou líquido em borrifadores transparentes são essenciais.

Lanche e água: ainda são permitidos, mas lembre-se de guardá-los em saquinhos transparentes para proteger os alimentos. Após comê-los, coloque a máscara imediatamente.



Cartão de confirmação: apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda ao candidato que leve o Cartão de Confirmação. O motivo é que no documento há todas as informações sobre o local e a hora do exame, além de registrar a necessidade de atendimento especializado. O cartão está disponível na Página do Participante, no site do Enem.



Horários

12h: horário de abertura dos portões.

13h: horário de fechamento dos portões.

13h30: previsão para o início das provas

19h: previsão de término do primeiro dia. Em 23 de fevereiro, você terá mais tempo por causa da redação.

18h30: previsão para o término do segundo dia.



Os resultados de todas as aplicações serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 29 de março.

