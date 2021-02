UnB: ingresso por meio de nota do Enem não terá 3ª chamada

EE Eu Estudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Universidade de Brasília (UnB) informou que não haverá terceira chamada para o processo de ingresso por meio de nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), denominado Acesso Enem UnB. Em nota, a instituição afirma que a nova chamada não é viável pois “não haveria tempo hábil para a entrada dos alunos” antes das aulas do semestre avançarem e prejudicarem o ensino do calouro.



Em 2020, foram ofertadas 2.105 vagas em 98 cursos de graduação para ingresso no segundo semestre letivo de 2020, iniciado em 1º de fevereiro de 2021 -- o calendário está atrasado devido à suspensão de aulas no primeiro semestre do ano passo, para evitar o contágio da covid-19.

O Acesso Enem UnB é o programa próprio da universidade para receber participantes do exame. Diferente de outras universidades públicas, a UnB deixou de usar o programa governamental criado para ser ferramenta de seleção, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em julho de 2019 por alegar incompatibilidade de calendário.

Na época, a instituição afirmou que os resultados do Sisu eram divulgados perto do começo do ano letivo, o que resultava em prazo "curtíssimo" para matrícula do calouro.