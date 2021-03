Inep divulga cadernos e gabaritos da reaplicação do Enem

E EuEstudante

(crédito: Inep/Reprodução)

Estudantes que participaram da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 já podem conferir os gabaritos oficiais das provas e os cadernos de questões. Os resultados do Enem serão divulgados em 29 de março.

Os arquivos estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divididos pelas cores dos cadernos de prova, mas também podem ser conferidos aqui:

Primeiro dia:

Caderno 1 – Azul: Prova / Gabarito

Caderno 2 – Amarelo: Prova / Gabarito

Caderno 3 – Branco: Prova / Gabarito

Caderno 4 – Rosa: Prova / Gabarito

Caderno 9 – Laranja (braile e ledor): Prova / Gabarito

Segundo dia:

Caderno 5 – Amarelo: Prova / Gabarito

Caderno 6 – Cinza: Prova / Gabarito

Caderno 7 – Azul: Prova / Gabarito

Caderno 8 – Rosa: Prova / Gabarito

Caderno 11 – Laranja (braile e ledor): Prova / Gabarito

Fizeram a prova nos dias 23 e 24 de fevereiro participantes que solicitaram a replicação por problemas de logística ou que estavam com sintomas de doenças infectocontagiosas na data da aplicação e pessoas privadas de liberdade (PPL). A avaliação também foi aplicada para os estudantes do Amazonas e dos municípios de Espigão D’Oeste e Rolim de Moura, em Rondônia, impedidos de fazer a primeira aplicação devido a decretos locais de prevenção contra a covid-19.

Questão anulada do segundo dia de reaplicação (foto: Inep/Reprodução)

Na correção oficial, uma questão de ciências da natureza foi anulada. O enunciado conta sobre a criação de um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia. A questão é de número 135 no caderno amarelo, 107 no caderno cinza, 96 no azul, 133 no rosa (também nas versões ampliadas e superampliada) e 133 no laranja (em braille e ledor).

Prova bate recorde de abstenções

Superando o recorde de abstenções da aplicação do Enem digital, de 68,1%, mais de 70% dos inscritos na reaplicação não compareceram ao exame.

Para o primeiro dia, 228.679 participantes estavam inscritos. Desse total, 63.468 compareceram. A taxa de abstenção ficou em 72,2%. No segundo dia, eram aguardados 234.083 inscritos. Ao todo, 64.213 fizeram as provas. Com isso, a taxa de ausentes subiu para 72,6%.