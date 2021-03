Enem 2020: inscritos reclamam de instabilidade na divulgação das notas

E EuEstudante

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Inscritos na edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) reclamam sobre queda do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) minutos antes do horário previsto para a divulgação do resultado do exame. A Página do Participante, local em que os resultados são divulgados, ainda está indisponível.

INEP, VOCÊ ME PROMETEUUUUU QUE ERA ÀS 18H.#Enem2020 pic.twitter.com/fhAvkkEh40 — Triste pra sempre ????‍?????????? (@oemocionadoh) March 29, 2021

A maneira que o INEP consegue destruir um ansioso é diferente????????#Enem2020 ???? pic.twitter.com/TdS3EztxSj — Ysmirna (@YsmirnaRgues) March 29, 2021

No site, os resultados individuais das provas de matemática, ciências humanas, linguagens e códigos e ciências da natureza, além da redação estarão disponíveis.

As notas se referem às três diferentes versões do Exame aplicadas neste ano: edição impressa (17 e 24 de janeiro), digital (31 de janeiro e 7 de fevereiro), pessoas privadas de liberdade e reaplicação (23 e 24 de fevereiro).

No entanto, somente em 28 de maio estarão disponíveis os resultados para os treineiros e a vista pedagógica da redação.

Os resultados obtidos no exame poderão ser aplicados em programas de acesso ao ensino superior oferecidos pelo Ministério da Educação (MEC), o que inclui o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Além disso, algumas universidades tanto brasileiras quanto do exterior têm seleções próprias com a nota do certame.