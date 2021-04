TV Escola vai oferecer programa de preparação para o Enem

EE Eu Estudante

(crédito: Hora do Enem )

A TV Escola oferece para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica que pretendem se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) o programa ‘Hora do Enem’, proporcionando aos estudantes a possibilidade de se preparar de forma objetiva e dirigida para a prova.

Cerca de 6 milhões de estudantes de todo o país, principalmente alunos egressos de escolas públicas ou que moram em regiões menos favorecidas, não têm condições de preparação para enfrentar as provas do exame.

Segundo o diretor geral da TV Escola, Francisco Câmpera, mesmo não contando há mais de um ano com os aportes do Governo Federal as aulas são resultado de um remanejamento de ideias da TV. “A missão educativa da emissora transformou o tradicional programa diário em um agente de formação em tempos de ensino híbrido, entregando à sociedade brasileira um verdadeiro curso intensivo de reforço e apoio”.

As aulas vão permitir que estudantes possam ter acesso a uma revisão planejada com vídeoaulas especiais, material de fixação e inúmeros recursos que poderão colaborar na retomada dos estudos.

A nova temporada do Hora do Enem começa em 12 de abril e também vai trabalhar com o emocional dos estudantes. A apresentação do programa será de Tatiana D’Angello e conta com a participação de orientadores, psicólogos, coaches e educadores

São parceiros do projeto as instituições de ensino Colégio 24 Horas e QG do Enem. As aulas vão permitir que alunos de todo o Brasil se preparem por meio de um curso multiplataforma contendo videoaulas, testes online, acervo inteligente com os últimos 10 anos das provas do Enem e e-books.