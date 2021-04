Sisu: Ubes e UNE pedem suspensão do prazo do término das inscrições

E EuEstudante

(crédito: Luís Nova / Esp. CB / D.press)

A União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) entraram na Justiça com pedido de suspensão do término do prazo para inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As entidades querem que isso vigore até que sejam disponibilizados os espelhos das redações a todos os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e esclarecidos questionamentos sobre a correção.

Saiba Mais Enem Ação pede suspensão do Sisu e divulgação de espelhos da redação

De acordo com a petição, as entidades também pedem o correto acesso dos candidatos à correção e notas de suas prova, esclarecendo os seguintes pontos:

Informar quais os critérios técnicos foram utilizados na seleção dos corretores das provas;



Se o fato da edição ter um prazo menor para correção das redações pode Ter afetado a aplicação uniforme dos critérios de avaliação;



Quais erros o sistema apresentou durante o período de disponibilização das notas;



Se os erros apresentados podem comprometer a correta disponibilização das notas; quais as medidas tomadas para normalizar o sistema.



Além disso, também pede que seja apresentado o espelho de prova de todos os candidatos com prazo razoável antes da abertura do prazo para o Sisu.

A medida surge como desenrolar da notificação extrajudicial protocolada nesta segunda-feira (6/4) pela UNE e pela Ubes. Estudantes têm questionado as notas por considerado abaixo do esperado. O espelho só deve ser divulgado em 28 de maio, após o período de inscrições do Sisu.

Confira a íntegra da solicitação:

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA | UNE e UBES by Eu, Estudante Correio Braziliense on Scribd