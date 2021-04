Resultado da seleção de ingresso à UnB via Enem será divulgado em 2/6

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após retificar o edital, a Universidade de Brasília (UnB) vai divulgar os resultados do processo seletivo de ingresso à instituição por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2 de junho. Antes da publicação das mudanças, a lista de convocação seria publicada em 18 de maio.

Além da mudança de datas de resultado, a UnB havia prorrogado as inscrições para a seleção. Candidatos que participaram das edições 2018, 2019 e 2020 do Enem tiveram até o último domingo (11/4) para efetivar a inscrição. Antes, o prazo era até 2 de abril.

Segundo o edital de retificação, publicado em 26 de março pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), os selecionados preencherão 4.139 vagas no primeiro semestre letivo de 2021.

No sistema de cotas para escolas públicas, haverá reserva de vagas alunos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita; com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita; que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI); que não se autodeclararem PPI; que sejam pessoas com deficiência.

Também é possível concorrer no sistema de cotas para escolas públicas e o sistema de cotas para negros.

Para conferir o edital completo, acesse o site do Cebraspe.