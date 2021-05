Colégio Sigma promove aulão com dicas de preparação para o Enem

E EuEstudante

(crédito: (foto: Ed Alves/CB/D.A Press))

Com foco na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Colégio Sigma vai promover neste sábado (1º), a partir das 15h (horário de Brasília), o “Aulão de metodologia de resolução e padrão de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)” pela plataforma Eventials. O evento gratuito e aberto ao público terá duração de uma hora e meia.

Os professores Rodrigo Bessone, de física, e João Gabriel Nogueira, de resolução de questões e estratégia de provas, vão ser os responsáveis por ministrar o conteúdo. Eles também vão apresentar as melhores técnicas de estudo para que os estudantes possam aplicar na rotina para garantir a aprovação. O aluno interessado em participar deve se inscrever no link.