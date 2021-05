Enem 2021 só deverá ser aplicado em janeiro de 2022

E EuEstudante

(crédito: (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press))

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 deve ocorrer só no próximo ano. A informação foi dada pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas Ribeiro, ao Conselho Nacional de Educação (CNE).



Ao portal de notícias G1, a presidente do CNE, Maria Helena Guimarães de Castro, confirmou a informação. Ela relata que o presidente do Inep afirmou ter problemas orçamentários para a aplicação e que uma portaria deverá ser publicada nesta sexta-feira (14) sobre o tema.



Nesta semana, o Inep publicou portaria com as metas institucionais globais do Inep para a avaliação do desempenho institucional em 2021. O texto causou polêmica por não apresentar a aplicação do Enem como uma das metas.



Na ocasião, o Inep emitiu nota que afirmava que a autarquia estava trabalhando, junto ao Ministério da Educação (MEC), para aplicar a prova em 2021. Ainda destacou que o edital para os pedidos de isenção de taxa já foi publicado e que o prazo para a solicitação inicia em 17 de maio.



Nas redes sociais, estudantes cobram aplicação da prova



Após a notícia da portaria, estudantes que pretendem fazer o Enem em 2021 se mobilizaram nas redes para pressionar pela aplicação. Alguns dos internautas destacaram ainda o descaso com as instituições federais, que vem sofrendo cortes de verbas segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA). Nesta semana, a direção da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) anunciou que pode parar de funcionar por falta de recursos.





ai a pessoa acorda de 6 da manhã pra estudar em um país q ta todo mundo morrendo por covid e falta de vacina, faculdade pública fechando e com a divulgação de q o Inep n tem como meta fazer o enem esse ano



eu precisooo de um milagreee — malü (@malubcunha) May 13, 2021





estudando igual uma vagabunda pro inep me falar que nao tem planos do enem ser aplicado esse ano pic.twitter.com/LHo2z49WFD — a/s (@fckharm) May 13, 2021





Entendam: NÃO TER ENEM ESSE ANO NÃO É ALGO BOM E NÃO É POR CAUSA DO COVID. Estão fechando faculdades federais POR FALTA DE VERBA, ISSO É O COMEÇO DO FIM DA EDUCAÇÃO SUPERIOR GRATUITA. nosso presidente está gastando milhões com LEITE CONDENSADO, pessoal acorda. — Khemy #TeamCamila (@soulrosies) May 13, 2021





governo bolsonaro be like:



estude para o enem (que provavelmente não acontecerá)



pra entrar numa universidade federal (que pode ser fechada a qualquer momento) — ×× (@bassosx) May 13, 2021