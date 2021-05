Inep abre prazo para solicitar isenção de taxa do Enem

GC Gabriella Castro*

Nesta segunda-feira (17) começou o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e justificar falta no Enem 2020. Ainda com incertezas a respeito de quando será a aplicação da prova, essa é a primeira vez que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou calendário de isenção em um edital separado.

Estudantes que podem obter a liberação do pagamento são aqueles que estiverem cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública, tendo cursado todo o ensino médio na rede pública ou como bolsista, ou declararem situação de vulnerabilidade socioeconômica, e o prazo é até 28 de maio. Em 2020, o valor da taxa de inscrição foi de R$ 85 reais.

Inacessível para alguns estudantes, a pandemia, assim como em 2020, é um agravante para as condições financeiras dessas pessoas.

Júlia Braga, 18 anos, vive com a avó, aposentada, e a mãe, que trabalha de forma informal como faxineira. A estudante do Instituto Federal Fluminense conta que começou a juntar dinheiro para caso não consiga a isenção, mas há chances de que ela não faça a prova caso não consiga, pois a pandemia afetou a renda da família.

Para ela, o valor da taxa inviabiliza a inscrição de muitos candidatos. “O valor é muito elevado, ainda mais nas circunstâncias que estamos devido à pandemia”, afirma.

Medo pelo futuro da educação

Além da preocupação com o valor da inscrição, a estudante está assustada devido às incertezas na aplicação do Enem. “A insegurança e a fragilidade que os estudantes estão vivendo é grande, infelizmente hoje os estudantes não são prioridade do atual governo”, relata a jovem que quer cursar biomedicina. “O sentimento que eu tenho é de um futuro incerto deixados nas mãos de pessoas irresponsáveis”.

Roberto Costa, 18 anos, também compartilha dessa angústia. O estudante da Escola Estadual de Ensino Profissional Onélio Porto, em Fortaleza (CE), quer cursar enfermagem em uma universidade pública, mas tem medo de que fechem por falta de verba.

Estudante em vulnerabilidade socioeconômica, ele relata que, caso não consiga a isenção, vai ser preciso começar a trabalhar ou pedir dinheiro emprestado a alguém. “Muitos estudantes de baixa renda que não conseguem comprovar renda, não conseguem arranjar o dinheiro, estamos vivendo em uma época em que mal temos dinheiro pra comer, imagina para pagar uma prova”, conta.

Dificuldades para justificar faltas

Gabriel de Oliveira Gonçalves, 22 anos, estudante do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) José Walter, se inscreveu no Enem 2020 e conseguiu a isenção da taxa. Porém, quando chegou perto da data da prova, viu que o local de prova estava na cidade errada. De Fortaleza (CE), a página do participante mostrava que o candidato faria o exame em Granja, a mais de 400 km de distância.



O jovem conta que tentou entrar em contato com o Ministério da Educação (MEC), mas não conseguiu. Por conta da distância, ele não conseguiu fazer a prova e teme não conseguir justificar. “Pensei em ir para outra cidade fazer, mas, sem dinheiro, como faz?”, questiona.

Presidente da União da Juventude Socialista (UJS) do Ceará, ele acredita que o Enem não deveria ter taxa. “Como organização política, nosso posicionamento é que a educação tem que ser pública, gratuita e de qualidade, ou seja, as ferramentas de acesso à educação também”, argumenta.



Sem a isenção de taxa, Gabriel teme não conseguir fazer a prova. “Eu não vou conseguir fazer o Enem, hoje tenho que escolher entre comer e fazer isso, fico imaginando que para os meus amigos que não trabalham é mais difícil ainda”, comenta o jovem, que dá oficinas na Secretaria de Educação e trabalha como técnico na mesma área.



“No meio dessa situação a gente escolhe comprar mistura ou pagar a prova”, comenta. Ele ainda cogita fazer uma vaquinha, mas acredita que não vai haver muitas doações porque muitas pessoas também estão passando por dificuldades durante a pandemia.

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Ana Luisa Araujo