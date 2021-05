Inep capacita 166 elaboradores de itens para o Enem

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesta segunda-feira (17/5), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) concluiu a primeira capacitação de 2021 para elaboradores e revisores de itens do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Participaram da formação a distância, que tem 40 horas de aula, 166 professores para que conhecessem as normas e os procedimentos técnicos exigidos para desenvolver o trabalho.



Os novos colaboradores credenciados irão compor o Banco de Colaboradores do Banco Nacional de Itens (BC-BNI) para atuar na elaboração e na revisão pedagógica de itens do Enem dos próximos anos.



O Inep, no entanto, ressalta que as provas do Enem 2021 serão elaboradas com itens já existentes no BNI, portanto, não englobam aqueles que ainda serão produzidos pelos novos elaboradores.

Em 7 de junho, o Inep iniciará a segunda turma de capacitação para elaboradores e revisores de itens para o Enem. O treinamento também será a distância, com previsão de encerramento no dia 5 de julho.