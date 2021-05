TRIEduc promove simulado gratuito do Enem com correção pelo método TRI

E EuEstudante

(crédito: (foto: Ed Alves/CB/D.A Press))

A EdTech (education technology), TRIEduc Inteligência Educacional, está organizando o 2º simulado preparativo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados podem ser inscrever até 13 de junho no site da empresa. As provas de linguagens, códigos e humanas serão aplicadas em 27 de junho, a de matemática e ciências da natureza em 4 de julho.

A empresa também fará a correção das avaliações usando o mesmo método utilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para verificar as respostas dos participantes nas provas do Enem, o método de Teoria de Resposta ao Item (TRI). Com isso, os estudantes vão poder testar as chances de ingresso em universidades que utilizam o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) com as notas obtidas no simulado.

O método de correção TRI leva em conta a coerência das respostas dos candidatos diante do conjunto das questões do exame. Dessa forma, é garantida a comparabilidade entre os dados do simulado com o das provas do Enem.

A TRIEduc também vai proporcionar às equipes pedagógicas e de gestão das escolas relatórios com pontos positivos e aqueles a serem melhorados no projeto educacional. Esse documento vai ser feito a partir do desempenho de cada aluno no simulado, da comparação com outros grupos de estudantes e do domínio das competências e habilidades avaliadas na correção. Além disso, a empresa vai promover reflexão sobre possíveis formas de intervenções para contribuir na melhoria da qualidade de aprendizagem dos estudantes das escolas participantes.