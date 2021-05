Consulta ao espelho de correção da redação do Enem 2020 está disponível

CB Correio Braziliense

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o espelho de correção das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. A vista pedagógica está disponível de forma individual para cada candidato por meio da Página do Participante. Estudantes que fizeram a prova como treineiros podem acessar a correção pelo site.

No espelho de correção, os estudantes têm acesso à folha de redação que foi entregue por eles, além de saber quanto tiraram em cada competência.

A redação do Enem é corrigida com base em cinco competências que valem de zero a 200 pontos cada. São elas:

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.