Prazo para solicitar isenção de taxa de inscrição no Enem encerra nesta sexta

Resultado será divulgado 9 de junho - (crédito: Instagram/Reprodução)

O prazo para estudantes solicitarem a isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 encerra nesta sexta-feira (28). Para justificar ou solicitar o benefício os participantes devem informar o número do CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. O resultado vai ser divulgado 9 de junho.

Podem solicitar a isenção os estudantes: que estão cursando a última série do ensino médio no ano de 2021, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública; ou que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada.

Além desses, aqueles que têm renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio ou declarados em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem membros de família de baixa renda inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Caso o solicitante consiga a isenção, é preciso ainda que ele faça a inscrição no exame.