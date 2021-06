UnB divulga nesta quarta (2) lista de aprovados por meio da nota do Enem

GC Gabriella Castro*

Às vésperas da divulgação dos aprovados na Universidade de Brasília (UnB), a ansiedade e o nervosismo acompanham os estudantes que sonham em ingressar na instituição. Amanhã (2), a UnB vai divulgar o resultado do ingresso pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um mês e meio depois da divulgação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). São oferecidas 4.139 vagas.



A instituição deixou de adotar o Sisu ainda no ano letivo de 2020. Neste primeiro semestre letivo de 2021, todas as vagas vão ser preenchidas por meio do Acesso Enem UnB, enquanto as do segundo semestre serão pelo Programa de Avaliação Seriada (PAS). Devido à pandemia, a UnB cancelou a aplicação do vestibular.



Déborah Pereira de Souza, 19 anos, confessa que teve que controlar a ansiedade. “Achei que junho nunca fosse chegar”, afirma.



A jovem de Paracatu (MG) quer cursar relações internacionais e aguarda o resultado para poder planejar melhor a vida acadêmica. “Se eu passar (e espero muito), vou comemorar com a família e logo passar a me dedicar muito no meu curso e, caso não passe, vou continuar estudando pra poder tentar de novo”.

“Acredito que o meu rendimento nos estudos caiu desde que a pandemia começou, porque tem sido bem difícil adaptar ao novo “normal”, e principalmente aos sentimentos desenvolvidos na quarentena”. Mas, apesar disso, Déborah se mostra otimista e acredita que terá bons resultados.

Provas do PAS também geram preocupação entre os candidatos

Sofia Pinheiro Soares, 18, conta que está se sentindo insegura e com baixas expectativas para o resultado. “O Sisu este ano foi bem atípico e as notas bem altas. Como eu fiquei bastante tempo esperando esse resultado da UnB, deu tempo de sobra para criar todo tipo de paranoia que as notas de corte iriam subir demais”, relata.

Ela afirma que gosta do sistema separado da UnB para ingresso pelo Enem, mas não entende a demora do resultado. Além da espera pelo resultado, Sofia ainda aguarda a data da terceira prova do PAS.

“Em março quando foi adiado eu achei justíssimo poque era inviável fazer naquela época. Mas depois, quando foi oficialmente adiado para uma data que ninguém consegue chutar qual é, as coisas pesaram mais. Mas me sinto mais tranquila sobre o PAS, porque como ele já está pago, as inscrições todas feitas e duas etapas anteriores feitas também, dá uma tranquilidade que ele vai acontecer”, explica.



A estudante que pretende cursar relações internacionais ainda reforça que é difícil manter uma rotina de preparação devido às incertezas em relação às datas.



Estudantes fazem planos para depois do resultado



Desde que visitou o câmpus Darcy Ribeiro, Isabela Freitas, 20, se apaixonou pela UnB. A jovem de Itapira (SP) pretende cursar design gráfico e também está na expectativa pela divulgação do resultado.



Ela conta que a espera pelo resultado é “esmagadora”. “Ficou pior com a prorrogação do Sisu, esperar mais cinco dias foi horrível, pois em um dia você estava dentro, e no outro descia 10 posições”, conta. “O resultado da UnB foi mais difícil para mim, pois teve a reabertura das inscrições, mas era melhor assim, entendo que foi pelo bem coletivo”. Isabela ainda está na lista de espera da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel).



Na expectativa pelo resultado, a estudante faz planos para o futuro próximo. “Se eu passar eu pretendo resolver tudo com calma, como provavelmente as aulas serão a distância por pelo menos o resto do ano, pretendo ficar mais um tempo em casa, mas definitivamente quero me mudar para Brasília ainda este ano”, afirma. “Caso não passe, pretendo fazer o próximo Enem, mas começar a trabalhar, de preferência com algo conectado a design, já para ter uma experiência”.

