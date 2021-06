Enem Digital 2021 terá recursos de acessibilidade

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 terá recursos de acessibilidade inéditos. Os participantes que solicitarem determinado atendimento especializado, e tiverem o pedido aprovado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), poderão realizar prova ampliada, superampliada ou com contraste. O prazo para solicitar atendimento especial vai de 30 de junho a 14 de julho, bem como as inscrições para a prova.

Será permitdo também que os inscritos usem materiais próprios que auxiliem na realização da prova no computador. O tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), tempo adicional e salas acessíveis são recursos previstos.

Pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, deficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestantes, lactantes, idosos, além de pessoas com outra condição específica, poderão solicitar o uso do recurso.

Itens que poderão ser levados, além de outros materiais necessários

Máquina de escrever em braile

Lâmina overlay

Reglete

Punção

Sorobã ou cubaritmo

Caneta de ponta grossa

Tiposcópio

Assinador

Óculos especiais

Lupa

Telelupa

Luminária

Tábuas de apoio

Multiplano e plano inclinado



Cão-guia, medidor de glicose, bomba de insulina, além de aparelhos auditivos ou implantes cocleares também serão permitidos. Os locais de prova serão, ainda, acessíveis para pessoas com deficiência. Os participantes que precisam de recurso de acessibilidade diferente dos previstos no edital terão atendimento assegurado.

O período de inscrições do Enem 2021, incluindo o prazo para solicitar atendimento especializado, começa no dia 30 de junho e vai até 14 de julho. Os procedimentos deverão ser realizados por meio da Página do Participante. A prova irá ocorrer no dia 21 e 28 de novembro.