Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem está disponível

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio já estão disponíveis no site do Ministério da Educação. Quem justificou a ausência na edição 2020 por ter faltado aos dois dias de aplicação também pode conferir se o pedido foi aceito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Recursos poderão ser feitos no período de 14 a 18 de junho. Os resultados estão previstos para serem divulgados dia 25 do mesmo mês. As inscrições para o exame serão feitas entre 30 de junho e 14 de julho, por meio da Página do Participante.

É preciso ter o login único dos portais gov.br para acompanhar a situação das solicitações, entrar com possíveis recursos e, futuramente, inscrever-se no exame. Quem não possui o login pode criá-lo no site acesso.gov.br.