FIES: confira oferta de vagas para o 2º semestre

Critérios adotados estão estabelecidos no art. 8º da Portaria do MEC nº 38 deste ano - (crédito: Site do FIES/Reprodução)

O Ministério da Educação publicou, nesta terça-feira (8), edital que detalha critérios de seleção das vagas a serem ofertadas no processo seletivo para o segundo semestre de 2021 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As propostas com número de vagas a serem ofertadas pelas faculdades e universidades participantes desta edição do Fies serão submetidas à aprovação da Secretaria de Educação Superior do MEC. Os critérios adotados estão estabelecidos no art. 8º da Portaria do ministério nº 38 deste ano. O Anexo I do edital publicado nesta terça-feira apresenta listagem detalhada das exigências.

Outra alteração feita é a respeito da redistribuição de vagas em cursos para os quais não houver candidatos em lista de espera. Esses estão especificados no Anexo II do edital e nos termos do art. 25 da portaria citada.

Candidatos

O candidato precisa ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450, e nota superior a zero na redação. Além disso, o estudante deve ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

A classificação será feita a partir das provas do Enem realizadas a partir de 2010.



Cronograma do Fies



27 a 30 de julho – Período de inscrição;

3 de agosto – Resultado dos pré-selecionados em chamada única;

4 a 6 de agosto – Prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única.



Lista de Espera

4 a 31 de agosto – Período para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera.