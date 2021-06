Período de recurso para isenção do Enem encerra na sexta-feira (18)

E EuEstudante

(crédito: Gabriella Castro / CB)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou na segunda-feira (14) acesso à solicitação de recurso do pedido de isenção de taxa de inscrição e justificativa de ausência no Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 (Enem). Os interessados em fazer a edição de 2021 que tiveram o pedido indeferido devem fazer o requerimento até 18 de junho pela página do participante.

A solicitação de recurso da justificativa de ausência no Enem 2020 deve ser feita com o envio de uma nova documentação que comprove a motivação do não comparecimento no exame. As razões consideradas pelo Inep estão descritas em edital e, entre elas estão: emergência médica; morte na família; vítima de acidente de trânsito.

Da mesma forma, o recurso sobre o pedido de isenção de taxa necessita do envio de documentação que comprove a situação. Entre os documentos obrigatórios estão: Cédula de Identidade do participante e membros do núcleo familiar; cópia do cartão com o Número de Identificação Social (NIS) em que contra a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); declaração que comprove a realização do ensino médio em escola pública ou histórico escolar com assinatura e carimbo da instituição. Caso o estudante tenha estudado na rede particular como bolsista integral, deve enviar declaração da instituição para comprovar o benefício recebido.

O aluno que estiver cursando o último ano do ensino médio também tem direito à isenção de taxa de inscrição. No entanto, é preciso ter feito o nível em escola pública ou como bolsista integral na rede particular.

O resultado do recurso estará disponível na página do participante em 25 de junho. Contudo, o procedimento não garante a inscrição no Enem 2021, o interessado em prestar o exame deve se registrar entre 30 de junho e 14 de julho.