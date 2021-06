INEP anuncia que inscrições do Enem irão começar em 30 de junho

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves / Correio Braziliense)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou que as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão ser realizadas a partir do dia 30 de junho, com o prazo final no dia 14 de julho. Durante esse período, aqueles que desejarem tratamentos especializados durante as aplicações, também podem fazer as suas solicitações.

Para realizar a inscrição, o participante deverá informar o número do seu CPF e a sua data de nascimento, além de selecionar a modalidade que deseja realizar (impressa ou digital). As provas digitais serão exclusivas para quem já concluiu o ensino médio ou para aqueles que estão concluindo em 2021. Dessa forma, os participantes que desejarem fazer o exame como forma de autoavaliação deverão se inscrever para o Enem impresso.



As provas digitais e impressas do exame irão ser aplicadas simultaneamente nos dias 21 e 28 de novembro, diferentemente das edições anteriores, que tiveram os dois modelos de prova aplicados em datas diferentes. Além disso, as duas versões do exame terão as mesmas listas de questões, com itens iguais.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), todos os interessados em fazer o ENEM deverão se inscrever, independentemente de terem recebido a isenção da taxa de inscrição e/ou justificado a sua ausência na edição anterior das provas.

Atendimento especializado



Os participantes que necessitarem de atendimento especializado deverão informar, conforme preveem os editais do exame, as condições que motivaram a sua solicitação. Neste ano, a versão digital contará com novos recursos de acessibilidade para a aplicação das provas: os candidatos poderão realizar, por exemplo, uma prova ampliada, superampliada ou com contraste.



Também será permitido, caso seja necessário, que os inscritos usem materiais pessoais que o auxiliem na realização das provas no computador. Os dias de realização também contarão com tradutores-intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), tempos adicionais e salas acessíveis, conforme prevê o edital da modalidade digital do Enem 2021.