PSOL pede investigação de comissão ideológica do Enem

EE Eu Estudante

PSOL afirma que, nos últimos anos, o ataque à liberdade de expressão cresceu - (crédito: Silviowolff/Instagram)

O PSOL na Câmara dos Deputados fez um pedido, ao Ministério Público Federal, para que seja investigada a criação de uma comissão ideológica para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pelo presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o partido, a portaria que deve ser publicada nos próximos dias, estabelece a criação de uma comissão para avaliar os itens da prova, com o objetivo de não permitir "questões subjetivas" e atenção a "valores morais".

Técnicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) já se manifestaram contrariamente.

De acordo com nota publicada no site do PSOL, a legenda apresentou, na Comissão de Educação da Câmara, pedido de convocação do ministro da pasta, o pastor Milton Ribeiro. "Para a bancada do partido, a criação desse tipo de comissão é grave e indica afronta ao fundamento constitucional do pluralismo político, ao direito à livre expressão do pensamento, à vedação a toda e qualquer censura de natureza política ideológica e artística e aos princípios que regem o ensino no Brasil", informa.