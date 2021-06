Enem: inscrições começam nesta quarta-feira (30) e vão até 14 de julho

E EuEstudante

(crédito: Instagram / Reprodução)

As inscrições para a edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estarão abertas a partir de quarta-feira (30) e terminam em 14 de julho. Os interessados podem fazer o registro por meio da Página do Participante e também solicitar o atendimento especial nos dias das provas.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ressalta que, independentemente de ter conseguido ou não a isenção de taxa, o interessado deve fazer a inscrição. No momento do registro, além dos dados pessoais, deve ser indicado a modalidade de prova que deseja fazer: impressa ou digital.

A versão digital do Enem estará disponível apenas para os candidatos que finalizaram o ensino médio ou vão concluir em 2021. Os treineiros poderão fazer apenas a opção impressa. As duas modalidades de provas serão aplicadas em 21 e 28 de novembro.

Atendimento especial

O recurso deve ser solicitado no momento da inscrição com o envio de documento que, comprove a condição. Podem fazer o requerimento candidatos com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva e intelectual (mental), surdez, surdo cegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestantes, lactantes e idosos.

O documento comprovatório deve conter o nome completo e a descrição do diagnóstico. Também deve estar descrito o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), assinado por um médico que deve ter registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), no Ministério da Saúde (RMS) ou em órgão avalizado.

Enem

O exame foi instituído em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes que finalizaram a educação básica. Ao longo do tempo, tornou-se uma das principais formas de ingresso no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade Para Todos (Prouni).

As notas obtidas no Enem também são parâmetros para acesso a auxílios governamentais como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, os resultados podem ser usados em processos seletivos de instituições de Portugal que possuem convênio com o Inep.