UnB divulga aprovados em segunda chamada pelo Acesso Enem. Confira

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Pres)

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) publicou, nesta segunda-feira (28), a lista dos aprovados em segunda chamada na Universidade de Brasília (UnB) pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Os candidatos selecionados devem efetuar o registro acadêmico on-line por meio do envio de arquivos com a documentação necessária em período determinado na Agenda do Calouro. Os selecionados que não efetivarem a primeira etapa do registro acadêmico on-line de acordo com os modelos e prazos estabelecidos perderão o direito ao ingresso na UnB.



Para o registro são necessários os seguintes documentos:



a) documentos de identidade;



b) certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio ou certidão de conclusão da educação de jovens e adultos (EJA).



c) histórico escolar do ensino médio;



d) declaração de quitação com o serviço militar, quando for o caso, conforme modelo fornecido na Agenda do Calouro;



e) declaração de quitação com a Justiça Eleitoral, quando for o caso;



f) Cadastro de Pessoa Física (CPF).