Edital em Libras do Enem Digital 2021 está disponível

Lançado em 2018, o selo Enem em Libras reflete o esforço do Inep para garantir que editais, provas, cartilhas, campanhas e demais materiais de seus exames e avaliações sejam acessíveis

Está disponível, a partir desta quinta-feira (1º), a versão em Língua Brasileira de Sinais (Libras) do edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 Digital. O conteúdo é direcionado à comunidade surda que tem Libras como primeira língua. O vídeo pode ser acessado no canal do Instituto no YouTube.

O Instituto havia disponibilizado a versão em Libras do edital referente ao Enem impresso. As medidas fazem parte do conjunto de iniciativas que compõem a Política de Acessibilidade e Inclusão do Instituto, que visa ampliar as oportunidades de participação da sociedade em seus exames e avaliações. Os editais em Libras do Enem são publicados desde 2013.

O Enem Digital terá recursos de acessibilidade inéditos, neste ano de 2021.Os participantes que solicitarem determinado atendimento especializado e tiverem o pedido aprovado poderão realizar prova ampliada e superampliada, por exemplo. Também será permitido que os inscritos usem materiais próprios que auxiliem na realização da prova no computador. Tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), tempo adicional e salas acessíveis são outros recursos previstos no edital.