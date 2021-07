Enem: saiba quais alterações poderão ser feitas após a inscrição

EE Eu Estudante

(crédito: Instagram/Reprodução)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou, nesta quarta-feira (7), as alterações de dados que poderão ser feitas após a inscrição do participante no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O prazo para as inscrições no exame se encerrará em 14 de julho.



Segundo o órgão, até a data limite das inscrições, os participantes poderão fazer modificações em alguns itens do sistema, como alterar o endereço de residência, a língua estrangeira escolhida (inglês ou espanhol) e o tipo de atendimento especializado, para aqueles que optaram por fazer as provas no modelo impresso e também conseguirão alterar a foto anexada e a cidade escolhida para a realização do Enem.



Segundo o Inep, as respostas para o questionário socioeconômico, o Número de Identificação Social (NIS), e os dados informados sobre o ensino médio não poderão ser alterados após a confirmação da inscrição do candidato.



Para se inscrever na edição de 2021 do Enem, o participante deve acessar a página enem.inep.gov.br/participante para se inscrever. Para aqueles que não foram isentos do pagamento da taxa de inscrição, o valor de R$ 85 deverá ser pago por meio do Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

As provas impressas e digitais serão aplicadas simultaneamente nos dias 21 e 28 de novembro deste ano e serão constituídas por quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa.