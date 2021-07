Deputado Túlio Gadelha questiona Inep sobre solicitações de taxa de isenção do Enem

E EuEstudante

O deputado Túlio Gadelha (PDT-SP) relata, em rede social, denúncias de estudantes que não conseguiram isenção da taxa de inscrição do Enem. Segundo o texto, várias solicitações "simplesmente sumiram" do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A queixa também é de que muitos enviaram e-mail cobrando uma posição da instituição, mas não obtiveram resposta. A maioria dessas pessoas, inclusive, é de estudantes de escolas públicas e bolsistas que dependem dessa isenção para fazer a prova.



O gabinete do deputado enviou à instituição um ofício questionando quantas ocorrências desse tipo foram registradas, se foi detectado algum erro no sistema e quais providências serão adotadas para não prejudicar esses alunos. "Queremos solucionar essa situação o quanto antes", afirma em rede social.