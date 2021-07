Enem 2021 tem mais de 4 milhões de candidatos inscritos

E EuEstudante

(crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao todo, 4.004.764 pessoas estão inscritas na edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O número corresponde às inscrições para as duas versões do exame, impressa e digital e é o menor quantitativo de pessoas desde o ano de 2006. A confirmação do total de participantes, no entanto, ocorrerá, em definitivo, somente após o processamento do pagamento das taxas de inscrição, no valor de R$ 85, que poderá ser paga até a próxima segunda-feira, 19 de julho. Portanto, o número de participantes que irão até as escolas fazer o exame nos dias 21 e 28 de novembro pode diminuir.





O período de inscrições foi encerrado às 23h59 da última quarta-feira, 14 de julho. 3.903.664 registros de inscrições para a aplicação da versão impressa foram contabilizados. Já para a versão digital, 101.100 vagas ofertadas foram preenchidas. As duas modalidades de prova serão aplicadas nas mesmas datas, em 21 e 28 de novembro de 2021.

O Enem Digital será exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo essa etapa em 2021. Assim, os participantes que desejam fazer o exame para fins de autoavaliação — os chamados “treineiros” — puderam optar unicamente pela versão impressa. Como preveem os editais, os interessados tiveram de indicar a unidade da federação e o município onde desejam realizar as provas.

Acompanhamento da inscrição:

Para acompanhar a situação da inscrição na Página do Participante, é necessário fazer o acesso com o login único dos portais gov.br. Na mesma página, os inscritos podem acompanhar o andamento das solicitações feitas, bem como entrar com possíveis recursos. Caso o participante não lembre a senha, é possível recuperá-la acessando o sistema do Governo Federal e informando o número do CPF, seguido das instruções que forem apresentadas.

Não perca as datas!

Pagamento da taxa de inscrição: 30/6 a 19/7/2021

Atendimento especializado: Recurso (23 a 30/7/2021); Resultado do recurso 4/8/2021

Tratamento pelo nome social: Solicitação (9 a 23/7/2021); Resultado (30/7/2021); Recurso (2 a 6/8/2021); Resultado do recurso (11/8/2021)

Aplicação das provas: 21 e 28/11/2021