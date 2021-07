Candidatos têm até esta segunda-feira (19) para pagar inscrição do Enem

E EuEstudante

Nesta segunda-feira (19) se encerra o prazo para pagar o boleto da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. O boleto, no valor de R$ 85, deve ser gerado na Página do Participante e pago pelos não isentos em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários e respeitando os horários de compensação. Os isentos têm a aplicação garantida, sem a necessidade do pagamento.



O prazo para pagar o boleto não será prorrogado, caso esta segunda-feira (19) seja feriado estadual, distrital ou municipal no local escolhido pelo participante para fazer o pagamento. A inscrição cujo boleto for pago após a data estabelecida não será confirmada, independentemente do motivo que tenha acarretado o pagamento fora do prazo. No caso dos participantes que agendaram a cobrança, é importante verificar se a data do agendamento está de acordo com o previsto nos editais do exame.

Tratamento por nome social

Aquele que quiser solicitar tratamento por nome social, pode fazer a partir desta segunda-feira (19). Isso será utilizado por aqueles candidatos que que quiserem ser reconhecidos socialmente em consonância com sua identidade de gênero (transexual, travesti ou transgênero). A solicitação deve ser realizada até a próxima sexta-feira (23).

É necessário apresentar documentos, como foto atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares). Além disso, o participante deve anexar cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação oficiais com foto, válido, conforme preveem os editais do Enem 2021.



O resultado da análise da solicitação de tratamento por nome social deverá ser consultado, na Página do Participante, a partir do dia 30 de julho. Em caso de reprovação da documentação anexada, o participante poderá interpor recurso, no período de 2 a 6 de agosto.