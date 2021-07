Ação solidária garante pagamento de inscrição do Enem de mais de 400 estudantes

E EuEstudante

(crédito: Foto: Rebeca Belchior)

Daqui a algumas horas se encerra o prazo para o pagamento da taxa de inscrição, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) faz corrente solidária para ajudar estudantes a pagarem o boleto de inscrição do Enem, no valor de R$ 85. Segundo a entidade, os empecilhos que o Ministério da Educação colocou e com o agravamento da crise econômica, muitos estudantes não conseguirão pagar a inscrição.



Com tantos candidatos pedindo ajuda para pagar a inscrição, Rozana Barroso disse que era impossível ficar de braços cruzados. Então com o caráter de urgência começou uma mobilização pelas redes por uma campanha solidária: Nenhum a menos.



“É um desespero ver que o número de inscritos deste ano é o menor em treze anos prova. Eu quero ser a primeira da minha família na universidade e sei que esse é o sonho de tantos outros jovens brasileiros. Não podia ficar de braços cruzados”, explica Rozana. A campanha solidária recebeu apoio de famosos como Juliette, Dexter, Lucas Koka, Gil do Vigor, Pocah e Thelminha.



