MEC deve divulgar, em breve, relação das vagas disponíveis para o Sisu 2021/2

E EuEstudante

(crédito: Sisu)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que uma lista com as instituições que ofertarão vagas na próxima edição do Sisu será divulgada assim que a consulta de vagas estiver disponível, o que ocorrerar, possivelmente, dias antes da abertura das inscrições, marcada para 3 de agosto. A lista estará disponível nos canais de comunicação do MEC e na página do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).