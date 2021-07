Enem 2021 tem mais de 3 milhões de inscrições confirmadas

E EuEstudante

(crédito: Reprodução: Caio Rocha/Framephoto/Estadão Conteúdo)

Um total de 3.109.762 pessoas tiveram as inscrições confirmadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. O número corresponde aos participantes inscritos (e que pagaram o boleto da taxaa de inscrição) nas duas versões do exame (impressa e digital). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrou 3.040.871 inscritos para a versão em papel. Para a modalidade digital, que teve as 101.100 vagas ofertadas preenchidas durante o período de inscrições, foram confirmados 68.891 participantes. As duas versões serão aplicadas nas mesmas datas: 21 e 28 de novembro.

O Enem Digital será exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo essa etapa em 2021. Assim, os inscritos que desejam fazer o exame para fins de auto avaliação — os chamados “treineiros” — participarão do Enem impresso. O INEP destaca que, nesta edição, ambas as versões terão itens de prova iguais e mesmo tema de redação.

Na mesma página, os inscritos podem acompanhar o andamento das solicitações feitas, bem como entrar com possíveis recursos. Caso o participante não lembre a senha, é possível recuperá-la, acessando o sistema do Governo Federal, informando o número do CPF e seguindo as instruções que forem apresentadas.