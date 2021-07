Ministério da Educação disponibiliza consulta de vagas ofertadas pelo SISU

E EuEstudante

(crédito: Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou a consulta de vagas que serão ofertadas no segundo processo seletivo de 2021 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Segundo o órgão, são 62.365 vagas para 1,9 mil cursos de graduação, em 70 instituições públicas de ensino superior.

Os números de vaga por região são: 23.797 para o Nordeste; 23.093 para o Sudeste; 11.201 para o Sul; 3.896 para o Norte e 438 para o Centro-Oeste.

O curso de pedagogia é o que tem o maior número de oportunidades, com 2.506 vacâncias, em seguida vem o curso de administração, com 2.253, logo após aparece ciências biológicas com 1.799. Depois dessas, está a graduação de direito com 1.784 e matemática com 1.751.

A consulta irá ficar disponível até o final do processo seletivo. Os dados selecionados pelos estudantes não poderão mais ser alterados pelas instituições a partir do início das inscrições, entre 3 e 6 de agosto. O resultado será divulgado em uma chamada única, no dia 10 de agosto.

Na consulta divulgada pelo MEC, é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização. Também será possível acessar o documento de adesão das 70 instituições ao SISU.