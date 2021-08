Termina nesta sexta-feira (6) o prazo para realizar inscrição do Sisu

E EuEstudante

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

O prazo para realizar a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referente ao segundo semestre de 2021 termina nesta sexta-feira (06). Os candidatos interessados terão até as 23 horas e 59 minutos para efetuarem a inscrição e concorrerem às vagas ofertadas no portal do Sisu. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima terça-feira (10).

Poderá participar do Sisu o estudante que tiver realizado o último Enem e obtido nota na redação maior que zero, desde que não tenha participado na condição de treineiro. As inscrições para o Sisu devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico: http://sisu.mec.gov.br.

No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso. Os participantes serão selecionados de acordo com a nota do Enem, dentro do número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC), no qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas aos candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Confira as etapas e as datas já definidas no calendário do Sisu 2021/2:

•Período de inscrições: 03 a 06 de agosto;

•Atualização da note de corte: 04 a 06 de agosto;

•Resultado: 10 de agosto;

•Matrículas: 11 a 16 de agosto;

•Manifestação da lista de espera: 10 a 16 de agosto;

•Resultado da lista de espera: 18 de agosto; e

•Convocação da lista de espera: 19 de agosto.