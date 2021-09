STF coloca em pauta ação que pode reabrir inscrições do Enem

E EuEstudante

(crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press)

O Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de colocar em pauta e irá julgar, nos dias 2 e 3 de Setembro, uma ação que pode fazer o Ministério da Educação (MEC) reabrir as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e garantir a taxa de isenção do exame para aqueles que sofreram de covid-19 ou não tiveram condições de realizar .

A ação foi proposta pela Educafro, União Nacional dos Estudantres (UNE) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes). O Enem 2021 teve o menor número de inscritos da história. Mais um absurdo desse governo.