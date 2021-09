EE Eu Estudante

(crédito: Supremo Tribunal Federal/ Divulgação)

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, nesta quinta-feira (2/9), que haverá a reabertura do período de pedido de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, não será necessário apresentar justificativa para conseguir a isenção.

A ação foi proposta pela Educafro, União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).