Começam as inscrições do Enem PPL 2021

Internos realizam a mesma prova aplicada em período normal - (crédito: Sejus/Divulgação)

Começam, nesta segunda-feira (6), as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para pessoas privadas de liberdade ou sob medidas socioeducativas (Enem PPL) 2021. As inscrições são on-line e gratuitas e devem ser feitas pelos responsáveis pedagógicos das unidades prisionais ou socioeducativas até 17 de setembro.



Nesse período, o responsável também poderá solicitar atendimento especializado ou por nome social para o inscrito, se necessário. O prazo também vale para transferências e exclusões de participantes. Os procedimentos também serão realizados pelo sistema do exame.



As provas serão aplicadas no pediodo de 11 e 12 de janeiro de 2022 nas unidades prisionais ou socioeducativas e terão o mesmo nível de dificuldade da aplicação normal, com a diferença de ocorrer dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional e socioeducativa de cada unidade da Federação.



Os participantes do Enem PPL 2021 poderão utilizar suas novas para concorrer a vagas em universidades públicas através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou integrar a faculdades particulares com bolsa de estudo por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e ainda, tentar o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



O cronograma com a data dos resultados ainda não foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep, órgão responsável pela aplicação do exame.

