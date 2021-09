Inep reabre inscrições para isenção de taxa no Enem 2021 a partir desta terça

E EuEstudante

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou, nesta segunda-feira (13), que vai cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e reabrir o prazo para pedidos de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 a partir desta terça-feira (14), às 10h. Estudante poderão realizar a inscrição até 26 de setembro, às 23h59.

"Para esse público, as provas do Enem 2021 serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, juntamente com a realização do Enem para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL)", informou o Inep em rede social.