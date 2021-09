Estratégia Vestibulares oferece aulas gratuitas para o Enem

E EuEstudante

Faltando apenas dois meses para a edição do Enem 2021, com as provas previstas para 21 e 28 de novembro nos modelos presenciais e online, a plataforma de estudos para vestibulares, o Estratégia Vestibulares, vai realizar um intensivão para os estudantes que estão se preparando para a principal porta de entrada no ensino superior do Brasil.

As aulas serão realizadas nos quatro domingos de outubro, 3, 10, 17 e 24 e as inscrições são gratuitas. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site https://gratis.estrategiaconcursos.com.br/ev-intensivao-do-enem/. As aulas serão transmitidas no canal do YouTube do Estratégia Vestibulares, a partir das 8h. Confira a agenda abaixo.

03/10 - Linguagens e Códigos: https://www.youtube.com/watch?v=62CpZdhDabk

08h | Gramática - Janaína Arruda

11h | Redação - Fernando Andrade

14h | Literatura - Luana Signorelli

16h | Artes - Celina Gil

17h | Inglês - Andrea Belo

19h | Espanhol - Nailla Malta

10/10 – Humanidades:

https://www.youtube.com/watch?v=Jtt0rj3VXGk

08h | História do Brasil - Marco Tulio

10h30 | História Geral - Alê Lopes

13h | Geografia - Saulo Teruo Takami

15h30 | Geografia - Priscila Lima

18h | Filosofia - Gabi Garcia

19h | Sociologia - Alê Lopes

17/10 - Ciências da Natureza: https://www.youtube.com/watch?v=D_A0nNCZN-w

08h | Física - Lucas Costa

10h | Física - Henrique Goulart

12h | Biologia - Bruna Klassa

14h | Biologia - Daniel Reis

16h | Química - Guilherme Alves

18h | Química - Gabriel Prazeres

24/10 - Matemática:

https://www.youtube.com/watch?v=bRKb82VNIQo

08h | Matemática - Marçal Ferreira

10h | Matemática - Andrew Cazemiro

12h | Matemática - Thiago Esquian

14h | Matemática - Ismael Santos

16h | Matemática - Maicon Meneguci