Live: Como regular o tempo de prova do Enem

(crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília)

As redes sociais da Universidade Paulista (Unip) e do Colégio Objetivo transmitem no próximo dia 4 de novembro, às 19h, a live “Gestão do tempo: como organizar seus estudos para o Enem?”. Saber controlar o tempo dedicado a cada resposta nos vestibulares é uma das estratégias essenciais que contribuem para o bom desempenho do candidato nos exames.

O palestrante será o educador Rodnei Pereira, professor no curso de Pedagogia da UNIP, que na live falará sobre:

Organização e hábitos que podem melhorar a rotina dos estudos, bem como a realização das provas.

Administração do tempo durante a última revisão de estudos para o Enem



Procedimentos mais eficazes para facilitar o desempenho do estudante ao responder as questões do Enem

Prioridades na resolução da prova e o controle do tempo

Para assistir, basta acessar:

https://www.facebook.com/ObjetivoOficial/

https://www.youtube.com/user/ObjetivoOficial

https://www.linkedin.com/company/col%C3%A9gio-e-curso-objetivo

https://www.youtube.com/user/UNIPOficial

https://www.linkedin.com/school/unip/

https://www.facebook.com/UNIPoficial