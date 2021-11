"Servidores não são ouvidos", diz especialista do Todos Pela Educação sobre Inep

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: INEP/ Divulgação)

Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação, afirma, por meio da sua rede social Twitter, que a avaliação educacional brasileira sempre foi um exemplo internacional, e que "esse governo está destruindo". "O que ocorre é que as demissões foram, na verdade, a gota d'água de algo que ocorre há muito tempo. Há muita mudança de diretores e queixas de funcionários em relação à forma como as coisas são conduzidas", afirma o líder de relações governamentais do Todos Pela Educação, Lucas Hoogerbrugge.

O especialista disse ao Correio que servidores de carreira, que estão há anos no órgão e em cargos de confiança, alegam não estarem sendo escutados. "Isso coloca em risco a credibilidade do Inep enquanto instituição", diz.

Para ele, isso também é um projeto de governo, anunciado desde o primeiro ano de mandato, que está sendo colocado em prática. Segundo Lucas, o antigo gestor Alexandre Ribeiro era menos alinhado com o Ministério da Educação e, em consequência, com Jair Bolsonaro. Dessa forma, o atual presidente Danilo Dupas, estaria em sintonia maior com os desejos de governança do executivo.

O líder de relações governamentais lembra que o Inep é responsável por diversas ações importantes, não só o Enem. O Censo Escolar, produzido pelo órgão, é fonte para que políticas públicas sejam desenvolvidas, e dinheiro seja aplicado na educação dos estados. De acordo com ele, a credibilidade das pesquisas realizada pelo Inep também é colocada em cheque.

"O ministro da Educação e o Inep precisam dar uma resposta ao que está ocorrendo, mas esse não é um fato pontual. É um problema que ocorre ao longo da gestão e, infelizmente, ainda que no Todos Pela Educação esperamos por uma melhora na situação, o passado nos deixa céticos em relação a qualquer tipo de melhora", declara.

Sobre o ocorrido afetar a realização doEnem ele afirma: "Ainda é cedo para dizer para dizer, porque as informaçoes são de assedio moral e fragilidade técnica de gestão na condução do Inep, mas não dizem exatamente se a prova vai ser boa ou não".

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) diz, em nota, que recebeu com grande preocupação o pedido de exoneração por parte de 27 servidores do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

"É uma situação atemorizante que se soma a denúncias recentes tanto de má gestão quanto de assédio moral por parte da coordenação do órgão. A associação se solidariza com os servidores e repudia uma gestão que não se atenta para a importância histórica de tal autarquia, amparada na qualidade técnica e autonomia, com desmonte institucional que coloca em risco o futuro ingresso de novas gerações no ensino superior através do Enem", afirma.

UNE

Bolsonaro é o pior inimigo da educação pública e do acesso à Universidade! Desde o início do seu governo, o @inep_oficial já trocou de comando 5x. Agora, às vésperas do ENEM 2021, 30 servidores pediram exoneração, alegando "fragilidade técnica" da atual gestão. #DefendaOEnem — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES ???? (@uneoficial) November 8, 2021

O ENEM é a porta de entrada de milhares de estudantes para a universidade. É inadmissível que a 13 dias do exame o governo não esteja dando garantia da realização da prova. Não pode haver adiamento. Estamos falando de futuro e sonhos de muitos brasileiros. #DefendaoEnem

— Bruna Brelaz ???? (@brunabrelaz) November 8, 2021

Ubes



É impressionante. Você nunca vê Bolsonaro se pronunciar em pro da educação. O ENEM é a maior prova do Brasil e está sendo ameaçado de não acontecer faltando 13 para prova.



É um escândalo, se educação fosse levado sério, isso já teria saído no plantão da globo. #defendaOEnem — Rozana Barroso ?????????????? (@RozanaBarroso) November 8, 2021

A @ubesoficial solicitou uma audiência pública com o INEP e MEC para que sejam elucidadas as dúvidas dos estudantes e de toda sociedade sobre a aplicação da prova do ENEM 2021. Não deixaremos esse absurdo passar! Exigimos respostas! #DefendaOEnem — União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (@ubesoficial) November 8, 2021

Personalidades

O ENEM é a principal porta de entrada para as Universidades, principalmente para os estudantes de escola pública. Bolsonaro está acabando com essa oportunidade a partir do desmonte da prova. Não aceitaremos! Queremos a garantia da aplicação da prova do ENEM 2021. #DefendaOEnem — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) November 8, 2021