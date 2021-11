Live oferece revisão dos principais temas cobrados no Enem

E EuEstudante

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Nas sextas-feiras que antecedem as provas do Enem, 19 e 26 de novembro, o Elite Rede de Ensino realizará a live Aulão Enem 360°. O evento será gratuito e aberto para alunos de quaisquer escolas ou cursos. Nas duas datas, a live começará às 14h (horário de Brasília). O evento ocorrerá neste link.



O Aulão Enem 360° tem como propósito revisar os principais temas cobrados na prova do Enem. No 1º dia da live, haverá aulas de geografia, português, filosofia/sociologia, redação e história. Já no 2º dia, serão realizadas aulas de química, biologia, física e matemática. Durante o aulão, os alunos ainda receberão dicas de preparação e de relaxamento, além de contarem com momentos de descontração. Os alunos que participarem também terão acesso a uma apostila de exercícios gratuita.



A coordenadora do ensino médio e do pré-vestibular do Elite, Caroline Lucena, destacou a importância da revisão e os objetivos do evento. “A revisão, na reta final, ajuda a fixar o que é essencial para a prova. Não é o momento de buscar o que ainda não aprendeu. Isso traz ansiedade e insegurança. A revisão tem o propósito de garantir o que já se sabe, trazendo a certeza do êxito. Nesse sentido, nosso aulão vem como o ajuste final, a culminância do que nossas professoras e nossos professores estão fazendo nessas últimas semanas, que antecedem o Enem”.



Caroline acrescenta. “Mas a gente não fica por aí. A aflição e a ansiedade pelo dia do exame tornam esses momentos de véspera uma tormenta. Então, nosso aulão, além de ser o ajuste final, se propõe a trazer diversão, riso, graça, para relaxar os estudantes. E, assim como em 2020, decidimos realizá-lo de forma on-line e gratuita para que todos possam usufruir desses momentos. Porém, trouxemos uma diferença, que sempre foi um pedido dos alunos: neste ano, faremos dois aulões, um em cada sexta-feira de véspera do Enem. Assim, conseguimos dar mais atenção a cada disciplina, levando mais conhecimento”.

Já é possível ativar o lembrete da transmissão no canal do Elite no Youtube.

Aulão Enem 360º

Data: 19 e 26 de novembro (sextas-feiras), às 14h (horário de Brasília)