Candidatos do Enem buscam mais ajuda em matemática do que outras matérias

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Levantamento feito pela TutorMundi, plataforma de reforço escolar, constatou que a maior dificuldade enfrentada pelos alunos que vão participar da prova é a disciplina de matemática. Segundo a pesquisa, 32,88% das aulas ministradas na plataforma são da matéria em questão.



As matérias de física e química aparecem na segunda e terceira posição do ranking de dúvidas, com 20,89% e 17,46%, respectivamente. Na sequência, biologia e redação fecham o top cinco, com 11,16% e 8,48%.



Embora em menor número, a TutorMundi constatou ainda que outras importantes disciplinas do currículo escolar também fazem parte da maratona de estudos para o Enem, como português (3,7%), história (2,4%) e geografia (2,3%). O levantamento levou em consideração as dúvidas solicitadas pelos alunos na plataforma, do terceiro ano e pré-vestibular, ao longo dos meses de julho, agosto, setembro e na primeira quinzena de outubro.



Em matemática, 15,9% das dificuldades estavam relacionadas à análise combinatória e probabilidade, seguido por geometria (7,7%) e equação (5,5%). No entanto, em física, a cinemática representou 10,8% das dúvidas, seguido pelas leis de Newton (6,2%) e calorimetria (6%). Alunos ainda têm muita dúvida em química. Do total, 12,9% dos perguntaram sobre questões ligadas à química em geral, seguido por estequiometria (9%) e química orgânica (7,2%).