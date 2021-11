Ubes entra com ação civil e pede afastamento de presidente do Inep

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília)

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) entrou com uma Ação Civil Pública pedindo o afastamento do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas. A ação foi feita em conjunto com a Educafro e com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação.



Em suas redes sociais, a entidade se pronunciou: "Os últimos acontecimentos provaram que não tem como se ter um Enem [Exame Nacional do Ensino Médio] com responsabilidade com Danilo à frente do órgão". A Ubes ainda pediu que assuma em seu lugar um decano do órgão, um profissional "com competência e respeito ao Enem".

“O Enem já tem a cara do governo, não é?”, disse Emanuele Nascimento, diretora da Ubes. Ela pontua que o exame tem o menor número de inscritos em 13 anos, e há alguns dias havia inúmeros alunos ainda sem saber qual o local de realização da prova.

O exame, segundo Emanuele, não pode servir de instrumento ideológico. A prova, deixa claro, é para, além de permitir o ingresso nas universidades, medir o índice de desenvolvimento dos alunos. A diretora afirma que, hoje, está em uma universidade pública graças ao Enem e preza para que ele seja conservado. “Dói muito saber que muitos não terão a oportunidade que eu tive. Sendo eu uma futura professora, futura pedagoga, fico de coração partido ao ouvir e presenciar isso”, lamenta.

Senado

Danilo Dupas, reforçou em audiência pública realizada na Comissão Senado do Futuro (CSF), nesta quarta-feira (17/11), que está mantido o calendário de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. O requerimento da audiência foi feito pelo presidente da comissão, senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

O parlamentar destacou que o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) aconteceu no último domingo (14), sem intercorrências, “inclusive em um contexto de pandemia da covid-19”. Segundo ele, "não há qualquer risco” de o Enem 2021 não ser realizado.