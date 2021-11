Como recuperar senha de acesso a informações do Enem

MA Mia Andrade*

(crédito: Lukas/Divulgação)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 começa no próximo domingo, 21 de novembro. Para acessar algumas das principais informações sobre a sua participação no exame, o participante precisa utilizar o login único de acesso à plataforma gov.br. Caso não lembre a senha da conta cadastrada, é possível verificar e recuperá-la.

A senha é necessária para consultar o local de prova e outras informações do Cartão de Confirmação de Inscrição, como os horários da aplicação do exame. Ela também deve ser utilizada para conferir os resultados individuais do Enem e realizar inscrição em programas de acesso à educação superior, de bolsa de estudos ou de financiamento estudantil, entre outros programas do Ministério da Educação (MEC).

Para recuperar a chave eletrônica, basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF para fazer a verificação e clicar em “Avançar”. Em seguida, é só clicar em “Esqueci minha senha”. Existem diversas formas de recuperar a conta: por meio do aplicativo Meu gov.br, de bancos credenciados, do Internet Banking de bancos conveniados, por e-mail ou por mensagem de texto (SMS). O participante deve selecionar uma das opções para gerar uma nova senha para sua conta.

O acesso único ao gov.br faz parte do processo de unificação de todos os serviços digitais dos órgãos públicos, alinhado ao Plano de Transformação Digital do Governo Federal. É necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços prestados. O cadastro garante maior segurança e transparência na utilização dos sistemas.

*Sob a supervisão da subeditora Ana Luisa Araujo