Especialista fala sobre como controlar a ansiedade para a 2ª prova do Enem

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

No próximo domingo (28), será o segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova contará com os exames de Ciências da Natureza e Matemática, que é considerada por muitos a etapa mais difícil do maior exame de acesso ao ensino superior do país.

O neurocientista, PhD e biólogo, Fabiano de Abreu, explica que estar em um estado de ansiedade muito acentuado pode prejudicar o processo de memorização e, consequentemente, provocar um desempenho inferior na prova. “Trabalhar o cérebro sem pressão é desligar a chave que acende a ansiedade e esta, por sua vez, quando acentuada, confunde a mente já que o cérebro está mais interessado em resolvê-la”, detalha.

Por isso, o especialista criou uma série de dicas para que os candidatos possam controlar a sensação de ansiedade e realizar o exame na melhor condição emocional possível. “Estudar bastante para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio pode não ser o único fator relevante para um bom desempenho. Mente e corpo precisam estar saudáveis para que você se apresente aos portões do Enem na sua melhor forma”, afirma.

Fabiano acredita que organização é fundamental para a manutenção de uma mente saudável. Por isso, ele recomenda que o estudante organize o quarto e os materiais, pois, ao fazê-lo, estará, também, organizando o cérebro. “Somos semânticos, por isso, ter as coisas em ordem é como deixar o cérebro também pronto para organizar seus pensamentos”.

Uma outra estratégia é evitar entrar nas redes sociais. Pois, de acordo com o especialista, estudos comprovam que elas podem aumentar a ansiedade. “Isso pode atrapalhar o processo de memorização de maneira drástica, ocasionando os temidos ‘brancos’”.

Por fim, não é recomendado estudar em excesso no dia da prova. “Estudar próximo a prova só vai causar mais ansiedade. As sinapses reforçadas são vulneráveis e você pode prejudicar os efeitos da aprendizagem com mais estímulo”, explica o neurocientista.